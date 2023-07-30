بوتين يتحدى: روسيا لا تريد صداماً مع الناتو، ولكن ان كان هناك مَن يرغب في ذلك فنحن مستعدون دائماً لأي سيناريو/ فيديو
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إحباط هجوم أوكراني بـ 3 مسيّرات على أهداف في موسكو / فيديو
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