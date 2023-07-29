مدرب فريق الوحدات يفخر بتحقيق لقب كأس الكؤوس

كشف المدير الفني البوسني لفريق الوحدات، داركو نسيتوروفيتش بأن التصميم على تحقيق لقب كأس الكؤوس كان بمثابة الدافع القوي للجهاز الفني واللاعبين لتحقيقه، خاصة وأن جماهير الوحدات كانت وما تزال تستحق أن تفرح نظير ما تقدمه من دروس وعبر في المدرجات وحرصها الكبير على حضور تدريبات الفريق ودعم اللاعبين.

وأضاف: “دربت فرق كثيرة في مسيرتي الرياضية، ولكن لم أشاهد مثل هذه الجماهير الوفية لفريقها والتي كانت تُعطينا الثقة والدعم اللا محدود من أجل التقدم وتحقيق الانتصارات، وهذا الأمر اعتبره بمثابة داعم كبير لي ولجهازي المعاون واللاعبين، وما حصل في غضون أسبوع من تحقيق انتصارين على المنافس يعتبر امر هام للغاية وداعم كبير لنا في قادم الأيام”.

وختم داركو حديثه: “واثق جداً من قدرة اللاعبين علىال انضباط، وامتلاكهم قدرات فنية ومهارات ستكون بمثابة مصدر فخر كبير لجماهير الوحدات في قادم الأيام، والتي ستشهد تقديم الوحدات لكرة قدم حديثه لم يألفها أحد على مستوى كرة القدم الأردنية.