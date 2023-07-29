محمد عدوية يطرح ثاني اغنيات ألبومه ”ياجاحدة”/ فيديو

طرح المطرب المصري محمد عدوية، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “يا جاحدة”، وهي من كلمات أحمد مرزوق، والحان وتوزيع محمد القماح.. وذلك علي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعتبر “يا جاحدة” ثاني أغاني ألبومه الجديد بعد أغنية “تعرف عني ايه” التي حققت رواجا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد روج مؤخرًا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم “تعرف عني إيه” المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميصا أزرق حاملاً في يده كاسيت، وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: جاهزين.

كما طرح محمد عدوية أغنية “سامحنى يابا” بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهى أغنية مسلسل “حوارى بوخاريست” الذى تم عرضه منذ حوالى 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومى سليم .

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان “استضعفوني” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى وإخراج هشام ممدوح.