تعرض موقع عسكري إسرائيلي فجر اليوم لإطلاق نار قرب نابلس

نابلس – أطلق مقاومون النار، فجر اليوم السبت، باتجاه موقع عسكري إسرائيلي جنوب غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أن “أعيرة نارية أُطلقت من سيارة مسرعة، خلال ساعات الليل، باتجاه موقع عسكري قرب قرية تل”.

وأشار جيش الاحتلال إلى عدم وقوع إصابات جراء عملية إطلاق النار، لافتًا إلى أن قواته تلاحق المنفذين.

كما أحرق المقاومون نقطة عسكرية لجيش الاحتلال شمال الخليل، الليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية، إن فلسطينيين أحرقوا نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل، الليلة الماضية.

ويعتبر مخيم العروب من النقاط الساخنة التي تشهد مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال.

هذا وقد تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرًا عمليات إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق شمالي الضفة الغربية؛ ما أدى لوقوع إصابات وقتلى.