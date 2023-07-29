بعدما انتهت من محو الخط الأخضر الفاصل بين الضفة والأرض المحتلة عام 1948.. إسرائيل تتجه لمحو خطوط اتفاقيات أوسلو

نابلس – قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجه نحو محو خطوط اتفاقيات أوسلو، بعد أن انتهت من محو الخط الأخضر الذي يفصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 وتلك المحتلة عام 1967.

ففي الوقت الذي ينشغل فيه الشارع الإسرائيلي بأحزابه الصهيونية على اختلاف تلاوينها بالتعديلات القضائية في منظومة الحكم في إسرائيل، يعكف وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، بالتواطؤ مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صياغة خطة تسمح لدولة الاحتلال بتدمير البناء الفلسطيني في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية، بحجة أن هذه المباني تتعارض مع “الأمن القومي الإسرائيلي”.

وتمثل خطّة سموتريتش الجديدة هذه نقطة تحوّل في السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالبناء في الضفة الغربية، ففي جلسة نقاش عقدت الأسبوع الماضي في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أكد سموتريتشس أن نتنياهو ضالع في هذه القضية، وأنه سوف يعمل على تشكيل لجنة من المدراء العامين للشروع في تنفيذ الخطة، وأنه يأمل أن تنتهي اللجنة من هذا العمل خلال شهر ليجري تقديم ذلك لمجلس الوزراء.

يذكر أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست هي لجنة دائمة تشرف على القضايا العسكرية والأمنية الخارجية الرئيسة، بما في ذلك صياغة التشريعات والرقابة على الوزارات الحكومية ذات الصلة والموافقة على موازناتها، وتعتبر إلى جانب اللجنة المالية أهم لجان الكنيست، وعندما تخصص هذه اللجنة جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر وتطرح على جدول أعمالها سيطرة الجانب الفلسطيني على المناطق المفتوحة في المنطقتين ( أ ) و (ب) والرد الإسرائيلي على ذلك، ويتركز جزء كبير من النقاش حول البناء الفلسطيني في هاتين المنطقتين اللتين لا تملك إسرائيل وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين سلطة تنفيذية عليها، فذلك يعني تحولا على درجة كبيرة من الخطورة في سياسة الاحتلال.

ولم يكتف سموتريتش في تلك الجلسة الخاصة للجنة الخارجية والأمن بعرض ما في جعبته بالنسبة للبناء الفلسطيني فيما أسماه بالمناطق المفتوحة في ( أ ) و (ب) بل ذهب إلى البحث في آليات التنفيذ، حيث اعتبر القيمة الأساسية التي يجب أن توجِّه سياسة الاحتلال بالنسبة للبناء الفلسطيني في هذه المناطق في الضفة الغربية ليست سيادة القانون بل الحفاظ على المصالح الوطنية والسياسية والأمنية لإسرائيل في المنطقة، وطبقًا لذلك فإنه يخطط لإنشاء وحدة من حرس الحدود لفرض قوانين البناء في الضفة الغربية من خلال تعريف أنشطة السلطة الفلسطينية على أنها نشاط سياسي معاد، بكل ما يترتب على ذلك.

وبالنسبة له فإن العمل على هذا الصعيد يجري وفق خطتين مشتركتين لصندوق أرض إسرائيل وإدارة المستوطنات التابعة لوزارة الجيش، لتشجير عشرة آلاف دونم في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يوافق صندوق أرض إسرائيل وإدارة المستوطنات على الخطتين قريبًا، ويدعي سموتريتش وجود تنسيق حول ذلك مع ممثلي حزبي “هناك مستقبل” بزعامة يائير لبيد و”معسكر الدولة” أو “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس في صندوق أرض إسرائيل وإدارة المستوطنات، وأن العمل يجري إلى جانب ذلك لشرعنة 50 بؤرة استيطانية غير قانونية بالتوازي مع شقّ الطرق والبنى التحتية للمياه والكهرباء وإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية الزراعية.

ومن موقعه الجديد كوزير استيطان في وزارة جيش الاحتلال يدفع سموتريتش بالتواطؤ مع نتنياهو لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وفي الوقت نفسه يخطط لهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين ليس في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية وحسب، بل وفي المناطق المفتوحة في ( أ ) و (ب) ويقوم بتقليص إخطارات الهدم وعمليات الرقابة القانونية على البناء غير القانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، مقابل زيادة كبيرة في عمليات الهدم والرقابة على البناء الفلسطيني ويستعين لهذا الغرض بما تسمى بدائرة الاستيطان التي أوكل رئاستها للمدعو يهودا إلياهو الذي كان قد أقام معه منظمة “ريغافيم” الإرهابية التي تخوض حربا شاملة ضد البناء الفلسطيني تبدأ برصد وتوثيق ما يسمى بالمخالفات وتنتهي بهدمها بالتعاون مع جيش الاحتلال.

وفي هذا السياق تصنف سلطات الاحتلال عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين على النحو التالي: الهدم العسكري، أي هدم البيوت والمنشآت لاعتبارات عسكرية وأمنية كخماية الجنود والمستوطنين، والهدم العقابي بذريعة الرد على عمليات يقوم بها فلسطينيون ضد الجيش أو المستوطنين، رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة لا اجيز معاقبة شخص محمي على عمل لم يرتكبه هو شخصيا، والهدم الإداري بذريعة البناء دون ترخيص إلى جانب الهدم القضائي الذي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية، كمحكمة الشؤون المحلية والمحكمة المركزية والمحكمة العليا الإسرائيلية، والتي تعمل جميعا كأدوات في خدمة الاحتلال.

أما أحزاب المعارضة الصهيونية فهي تصمت على خطط وزير الاستيطان في وزارة الجيش سموتريتش، يقابلها تحفظ من جنرالات على هذه السياسة، فقد أعلن ثلاثة جنرالات بارزين في الاحتياط أن سموتريتش الذي فرض نفسه أيضاً وزيراً للاستيطان في وزارة الجيش، يسعى إلى دفع مشروعه السياسي المسمى “خطة الحسم” بمحو الخط الأخضر بين إسرائيل والضفة الغربية بدافع وهمي بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية، لكنها ستصفي في النهاية الحلم الصهيوني بوجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية على حد تعبيرهم، هؤلاء الجنرالات هم رئيس أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت، ورئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) الأسبق يورام كوهين، والرئيس الأسبق للدائرة الأمنية- السياسية في وزارة الجيش عاموس غلعاد، حيث أكدوا أن خطة سموتريتش التي وضعها في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2017، حين كان عضو كنيست وبدت وهمية وضرباً من الهوس والخيال، تتحول الآن إلى برنامج عمل يشرف على تطبيقه من خلال منصبه الرفيع في الحكومة وبأن سموتريتش انتقل من عضو كنيست هامشي إلى زعيم حزب ووزير مهم، فهو المسؤول اليوم في وزارة الجيش عن “مديرية الاستيطان” وقام بتعيين مدير عام الكتلة الاستيطانية ” بنيامين” السابق، يهودا إلياهو، رئيساً لهذه الدائرة التي تسمح له بالسيطرة الفعلية على وحدتي منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية وعلى الإدارة المدنية، وهما من تقرران كل ما يتعلق بمجال التخطيط والبناء.

ولا يضيع سموتريتش وزير الاستيطان في وزارة الجيش من جهة، وإيتمار بن غفير في وزارة الأمن القومي من جهة أخرى، الوقت في تنفيذ ما تم التوافق عليه مع الليكود في اتفاقيات تشكيل الحكومة.

فبن غفير يضغط هو الآخر لتوسيع الهجوم الاستيطاني في القدس التي تتعرض لهجوم استيطاني واسع بهدف تغيير هويتها، فمن المتوقع أن تبحث لجنة التخطيط اللوائية في وزارة الداخلية الإسرائيلية قريبا تحت ضغط بن غفير ما يسمى بخطة “تلبيوت الجديدة”، بالتوازي مع مصادقة بلدية موشيه ليئون على العديد من تصاريح البناء في مستوطنة “جفعات هاماتوس” وبما يشمل بناء 3500 وحدة استيطانية و1300 غرفة فندقية على المنحدرات الشرقية لتلك المستوطنة إلى الجنوب من مدينة القدس الشرقية.

يأتي ذلك بالتزامن مع التقدم في بحث عدد من المخططات الاستيطانية الأخرى لإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة داخل مدينة القدس الشرقية ومحيطها مثل “كيدمات تسيون” و”نوف زهاف” و”بسغات زئيف” و”راموت ألون ( أ ) و( ب)” ومؤخرا “أم ليسون”، وقد تمت جدولة المناقشات حول الخطة في “لجنة التخطيط المحلية” وجرى تأجيلها عدة مرات بسبب المعارضة الدولية الواسعة، لكن من المقرر أن يتم مناقشتها في 24 آب المقبل.

وتأتي خطة “تلبيوت الجديدة” ضمن الخطة الخمسية التي أقرتها حكومة الاحتلال لتعزيز الاستيطان شرقي القدس، وتغيير تكوينها الديمغرافي لصالح المستوطنين، وتمتد هذه الخطة على أكثر من 140 دونمًا في المنطقة الجنوبية للقدس حتى المنطقة الجنوبية الشرقية قرب بلدات بيت صفافا وأم طوبا وصور باهر، أي بالمنطقة الفاصلة بين القدس وبيت لحم على طول طريق الخليل.

وتقوم بالخطة شركة إسرائيلية تُعرف باسم “شركة تلبيوت الجديدة” مع مؤسسة أجنبية تدعى “دياني القابضة”، ومن شأن الخطة أن تقطع كل تواصل جغرافي بين مدينة القدس الشرقية ومدينة بيت لحم، وعليه فقد أصبح واضحا أن حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير قد وضعت على جدول أعمالها اطلاق موجة عالية من البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس، غير عابئة بالمعارضة الدولية لمخططاتها في القدس الشرقية، بما في ذلك معارضة الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي تسليط الضوء من جديد على الأخطار المحدقة بالقدس الشرقية في تقارير قيد الاعداد من المكتب الوطني.

على صعيد آخر، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على صفقة بين حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو وحزب “القوة اليهودية” الذي يقوده وزير الأمن القومي بن غفير تستهدف تهويد مواقع أثرية في الضفة الغربية المحتلة بزعم ترميمها والتحفظ عليها ومنع نهبها وتدميرها بميزانية تصل إلى 150 مليون شيكل، وتنطوي الصفقة تلك على إقامة 6 مستوطنات سياحية إضافية في الضفة الغربية، حيث تقوم الحكومة الإسرائيلية في المرحلة الأولى بإنشاء مستوطنتين سياحيتين في عمق الضفة الغربية، في سبسطية إلى الشمال من مدينة نابلس، وأخرى بالقرب من مدينة أريحا، كما قررت أن تقوم لجنة توجيهية بفحص إقامة 4-7 مواقع استيطانية سياحية إضافية، بما يعني إنشاء 6 إلى 9 مستوطنات سياحية جديدة وسيخصص مبلغ 45 مليون شيقل من الميزانية المذكورة لصالح تدشين بنى تحتية في العديد من المواقع الأثرية سعياً لتشجيع المستوطنين لارتيادها.

وتفيد إحصاءات الجهات الرسمية في إسرائيل أن عددًا قياسيًا من السياح بلغ 4.3 مليونًا زاروا إسرائيل في العام 2020، وأضافوا 5.8 مليار دولار إلى الخزينة العامة الإسرائيلية وأن 45% منهم زاروا الضفة الغربية المحتلة والمرافق السياحية في المستوطنات التي تدار من قبل جمعيات استيطانية مدعومة من الحكومة الإسرائيلية التي تقدم تسهيلات وإعفاءات للشركات السياحية العالمية التي تشجع السياحة في المستوطنات؛ علما بأن معظم المناطق الأثرية الدينية والتاريخية، والتي تمثل عنصر الجذب السياحي الأول تتركز في الضفة الغربية.

وسياسة تهويد الآثار الفلسطينية هذه ليست بالجديدة، لأن الغالبية العظمى من المناطق الأثرية في فلسطين تقع تحت سيطرة سلطات الاحتلال التي منحت نفسها الحق في التصرف بها وتغيير معالمها وأسمائها بما يتماشى مع خططها ومشاريعها الاستيطانية والتهويدية، كما هو الحال في دير أبو سمعان شمال غرب بلدة كفر الديك وبالقرب من مستوطنة “علي زهاف”، حيث يقوم الاحتلال بإجراء حفريات واسعة النطاق هناك بحجة توسيع المستوطنة حيث طالت عملية التجريف سرقة معظم الآثار الرومانية في المكان.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت في العام 1986 تعديلات واسعة على قانون الآثار الأردني وذلك بموجب الأوامر العسكرية رقم 1166 و1167، وطالت التعديلات قضايا الترخيص والاتجار بالآثار الفلسطينية، كما أعطت هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية ضابط الآثار الإسرائيلي سلطات قانونية شبه مطلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحكمت قبضة الاحتلال على الموارد الأثرية الفلسطينية والسيطرة عليها وتوظيفها ضمن مشروعها الاستيطاني والتهويدي.

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