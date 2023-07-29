أهدى السيسي صورة نادرة للزعيم المصري وخروتشوف.. بوتين يشيد بنضالات عبد الناصر وزعماء حركات التحرر الافريقية/ فيديو

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن روسيا تبجل ذكرى العديد من أبناء إفريقيا البارزين : جمال عبد الناصر وعمر المختار ونيلسون مانديلا وسامورا ماشيل وباتريس لومومبا.

وأضاف بوتين، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية فى بطرسبورج، اليوم امس الجمعة:” نحن نُبجل ذكرى أبناء إفريقيا البارزين ويجب أن نتذكرهم ولا يجوز أن ننساهم، سأذكر أسماء باتريس لومومبا وجمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا وأحمد بن بيلا وعمر المختار وكوامى نكروما وسامورا ماشيل وليوبولد سنجور وكينيث كاوندا وجوليوس نيريري”.

وتابع :” نحن نتذكر المناضلين الأفارقة الآخرين والقادة الوطنيين الأفارقة، الذين دافعوا بحزم عن مسار التنمية المستقل لشعوبهم على حساب حياتهم فى كثير من الأحيان”.

وقال الرئيس الروسي إن مشاركة القادة الافارقة في القمة الروسية الإفريقية يدل على السعي المتبادل لتوطيد الشراكة النزيهة والبناءة، موضحا أن روسيا وإفريقيا تربطهما صداقة قوية منذ عقود طويلة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية، إنه على مدار عقود قدمت روسيا مساعدة ثابتة في مواجهة صعبة بين بلدان إفريقيا والاستعمار الذي لا زالت بعض مظاهره موجودة في المجالات الاقتصادية والإعلامية والاجتماعية.

وشدد على أن روسيا لا زالت تكرم قادة إفريقيا المناضلين والزعماء الوطنيين منهم جمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا وعمر المختار، مؤكدا أن هؤلاء دافعوا عن استقلال بلادهم وأمثلة للحرية والسيادة.

وتابع: ليس من قبيل الصدفة أن عنوان القمة الثانية الروسية الإفريقية هو من أجل السلام والأمن والتنمية، مضيفا أنه لا تركز فقط على التعاون الاستراتيجي وكذلك على محاور أخرى منها الاستقرار العالمي والإقليمي وتوطيد التنمية للقارة وسيادة القارة الإفريقية.

وأكد الرئيس الروسي رفضه استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية، كما دعا إلى إشراك الأفارقة بشكل فعال في المنظمات الدولية.

ولفت إلى أن الوضع في عدد من المناطق الإفريقية ما زال متوترا، ولم تتم تسوية النزاعات القومية والإثنية فيها، فما زالت هناك أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهذا هو إرث النظام الاستعماري ونهج “فرق تسد”.

وشدد بوتين على ان روسيا تقف مع بناء هندسة جديدة أكثر عقلا للنظام العالمي.

يُذكر أن فعاليات القمة الروسية الإفريقية الثانية قد اقيمي فى مدينة سا بطرسبورج خلال يومى امس وامس الاول.

“بوتين” يهدى السيسى صورة لعبد الناصر وخروتشوف

هذا وقد كشف السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، عن أن الرئيس الروسى قد أهدى للرئيس عبد الفتاح السيسى صورة تذكارية فريدة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السوفيتى الراحل خروتشوف.

والصورة تم الحصول عليها من وكالة “أسوشييتد برس”، وهي تجمع بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والزعيم السوفيتى الراحل “نيكيتا خروتشوف”، تم التقاطها فى 11 مايو 1964 بمكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك قبيل إلقاء خطابه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذى حضرها “خروتشوف”، وهى النسخة الوحيدة من هذه الصورة، والتى لم تنشرها الوكالة من قبل.