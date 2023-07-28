وفاة و4 إصابات بحادث تدهور مركبة في منطقة القطرانة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، صباح اليوم الجمعة، اثر حادث تدهور مركبة في منطقة القطرانة، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إنه قد تم إخلاء الوفاة وإسعاف المصابين الى مستشفى الامير علي العسكري، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة.
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لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، صباح اليوم الجمعة، اثر حادث تدهور مركبة في منطقة القطرانة، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إنه قد تم إخلاء الوفاة وإسعاف المصابين الى مستشفى الامير علي العسكري، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة.
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