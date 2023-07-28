مُطالِبة بسحبه وإعادة النظر فيه.. مسيرة احتجاجية حاشدة بعد صلاة الجمعة وسط عمان، رفضا لـ"قانون الجرائم الإلكترونية"
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وفاة و4 إصابات بحادث تدهور مركبة في منطقة القطرانة
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