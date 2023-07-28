«سي السيد».. ذكرى ميلاد يحيى شاهين عملاق السينما المصرية

هو فنان من طراز خاص، حيث أجاد فنون التقمص ببراعة شديدة، فتنبأ له الجميع بمستقبل فني عظيم، يليق بصاحب موهبة جبارة، فريدة من نوعها في السينما المصرية ليكون صاحبها علامة مسجلة يستحيل تكرارها.. أنه الفنان يحيى شاهين أحد أبرز الفنانين في تاريخ الفن المصري، والذي أخلص للفن وقدم خلال مشواره الفني أعمالا لا تُنسى وشخصيات حُفرت في وجدان الجمهور العربي

ولد الفنان يحيى شاهين بمحافظة الجيزة فى 28 من يوليو عام 1917م، فدرس المرحلة الإبتدائية فى مدرسة عابدين، واتم دراسته الجامعية حتى حصل على البكالوريوس في الهندسه بقسم النسيج، ثم عين مهندساً بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ولكن شغفه وحبه للتمثيل كان أقوى من بقائه فى هذه الوظيفة. وكان اكتشافه فنيا على يد الفنان بشارة واكيم الذي قدمه إلى الفرقة القومية للتمثيل كوجه جديد، ودخل في تلك الفترة إلى المجال الفني، وانضم إلى العديد من الفرق المسرحية.

عمل الفنان يحي شاهين في فرقة الفنانة “فاطمة رشدى” وشارك من خلالها في مسرحية “مجنون ليلى”، ومسرحية “روميو وجوليت”، وساعدته مجموعة من الأدوار الثانوية على دخول عالم السينما، وكانت البداية أمام كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم دنانير، ثم تكررت الأدوار بنفس المساحة بالادوار الثانوية في فيلم “لو كنت غنى” مع مكتشفه الفنان “بشارة واكيم”.

وقدم “شاهين” عدداً كبيراً من الأعمال الفنية خلال مشواره الفني منها. “الثلاثية”… وتعتبر الأفلام الثلاثة “بين القصرين والسكرية وقصر الشوق” المأخوذة عن ثلاثية الأديب العربى “نجيب محفوظ”، من أبرز الأفلام التى قدمها الفنان “يحيى شاهين”، والذى اشتهر فيها بدور “سى السيد”، شخصية رب الأسرة “السيد أحمد عبد الجواد”، فهى واحدة من أجمل الشخصيات التي أبدعها أديب نوبل «نجيب محفوظ، فهو السيد الوقور المطاع والآمر الناهي، ولكن خارج المنزل كان شيئا آخر، يعيش حياة اللهو والسكر والعربدة، ومرافقة الراقصات.

ويحيى شاهين هو الذى يجسد شخصية “الشيخ إبراهيم”، وهو الشيخ الذي يقرر أن يواجه عتريس ويقف بوجهه فى فيلم “شيئ من الخوف”، كما قدم فيلم “الأرض” والذى أنتج عام 1970 كما يعد من أهم الأفلام وأبرزها فى تاريخ السينما المصرية، كما شارك الفنان يحيى شاهين بشخصية الشيخ “حسونة”.

كما شارك فى عدد من الأفلام السينمائية، منها فيلم شىء من العذاب، وروعة الحب، وقصر الشوق، وهذا الرجل أحبه، وأين عمرى، ولا أنام، وبلال مؤذن الرسول، وزينب، وسيدة القطار، وابن النيل”، وغير ذلك من المسلسلات أيضا.

أما بالنسبة لحياته الشخصية. فقد تزوج الفنان يحيى شاهين مرتين، الأولى من أمرأة مجرية الجنسية وأنجب منها طفلتين، ثم انفصل عن زوجته التي قررت العودة إلى بلدها وأخذت طفلتيه معها، مما أصابه بالاكتئاب الحاد.. وتزوج في المرة الثانية من مشيرة عبدالمنعم وأنجب منها ابنته داليا وظلت معه حتى وفاته. ليرحل عن عالمنا فى 18 من مارس لعام 1994م، بعد رجوعه من أرض الحجاز لتأدية فريضة الحج، عن عمر ناهز ال77 عاماً.