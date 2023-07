بايدن الخرف يواصل زلات اللسان ويُشككّ في مصداقية تصريحاته/ فيديو

أثارت زلات لسان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الغربية، بعد أن أخطأ في ذكر أعداد الأمريكيين الذين توفوا بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

فخلال حديثه في البيت الأبيض، قال بايدن أن “أكثر من 100 أمريكي” توفوا خلال جائحة الفيروس التاجي.

هذا التصريح جاء بعد تعديل سابق لتصريحه حول توسيع رعاية الصحة العقلية، حيث قال: “هناك 100 كرسي فارغة حول طاولة المطبخ”، في إشارة إلى مواطنيه.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد حصلت زلة أخرى لبايدن خلال حديثه عن توسيع رعاية الصحة العقلية، حيث زعم الرئيس الأمريكي (80 عاماً) أنه “قضى على السرطان” في الولايات المتحدة.

هذا التصريح المسجل بالصوت والصورة يتناقض مع النص الرسمي للبيت الأبيض المنشور عبر موقعه الرسمي، حيث تم تعديل تصريح بايدن ليصبح: “يمكننا إنهاء السرطان كما نعرفه”.

تلك الزلات اللسانية للرئيس الأمريكي أثارت استغراب وتساؤلات حول دقة معلوماته الصحية وتصريحاته الرسمية.

وقد أشارت بعض المصادر إلى أن مثل هذه الأخطاء تجعل الجمهور يشكك في مصداقية تصريحاته ويطرح تساؤلات حول قدرته على إدارة البلاد بشكل كامل ودقيق.

Biden delivers exciting news for America claiming over 100 people died during the Covid pandemic in speech on expanding mental health care.

pic.twitter.com/6FElncislq

— Adam Milstein (@AdamMilstein) July 26, 2023