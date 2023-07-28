أجواء حارة اليوم الجمعة، وانحسار الموجة الحارة غدا وبعده

عمان – تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر “الأرصاد الجوية”، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنباً للحرائق، ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتراجع قليلاً يوم غدٍ السبت، تأثير الموجة الحارة عن المملكة حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وينحسر الأحد، تأثير الموجة الحارة عن المملكة ويطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة ،لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 – 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 21 وفي مرتفعات الشراة 33 – 22، وفي مناطق البادية 39 – 21، وفي مناطق السهول 36 – 23، وفي الأغوار الشمالية 42 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 28، وفي البحر الميت 44- 27، وفي خليج العقبة 45 – 29 درجة مئوية.

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