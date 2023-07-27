هاني شاكر يطرح أحدث أغنياته بعنوان “الكبير”/ فيديو

طرح النجم هاني شاكر، اليوم الخميس، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “الكبير”، من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

من ناحية أخرى، يحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان جرش الغنائي الاردني في دورته الـ 37 وذلك يوم 2 أغسطس المقبل.

وقد سبق للنجم هاني شاكر ان طرح أحدث أغنياته “فرق في الإحساس”، على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل.

وكان قد روج للأغنية بـ”نيو لوك” جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربي، ولكنه نال إعجاب هذا الجمهور.

كما أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.