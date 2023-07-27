في تضييق جديد على حرية التفكير والتعبير.. مجلس النواب يُقر، خلال ست ساعات فقط، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية !!!
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جرينتش+2 12:25
مجلس النواب يناقش اليوم الخميس مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية”
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