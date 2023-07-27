“كتيبة العياش” بجنين تعلن عن إطلاق صاروخ “قسام 1” باتجاه مستوطنة “رام اون”.. وجيش العدو يجري عملية مسح للمنطقة

جنين – أعلنت “كتيبة العياش”، اليوم الخميس، عن إطلاق صاروخ “قسام 1” باتجاه مستوطنة “رام اون” في غلاف جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتيبة، في بيان، إن إطلاق الصاروخ “يأتي في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر، وردًا على جرائم هذا العدو الحاقد بحق أبناء شعبنا وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا”.

وأضافت: “نقول للاحتلال إن المسجد الأقصى خط أحمر لن نسمح بتجاوزه؛ فدماؤنا رخيصة في سبيله، وإن إرث العياش قادم بإذن الله”.

كما توعّدت الكتيبة الاحتلال بأن “القادم أعظم”، ونشرت مقطع فيديو لعملية إطلاق الصاروخ.

وهذه المرة الخامسة التي تُطلق فيها “كتيبة العياش” صواريخ بدائية باتجاه مستوطنات محاذية لجنين، في تطور لافت للعمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.

ومن جانبه، زعم المجلس الاستيطاني لمستوطنات ما يعرف باسم “جلبوع” إنه لم يعثر خلال عمليات المسح على بقايا أي صواريخ، ولكن الجيش الإسرائيلي ما زال يبحث في مناطق أخرى قريبة.

بيان صادر عن #كتيبة_العياش

في إطار معركة الاعداد والتطوير المستمر ورداً على جرائم هذا العدو الحاقد بحق أبناء شعبنا وتغوله في دماءنا وتدنيس مقدساتنا.. تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة (رام اون) في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام 1..

ونقول لهذا العدو الغبي أن المسجد الأقصى خط احمر لن نسمح بتجاوزه فدمائنا رخيصة في سبيله .. ونقول لهذا العدو الحاقد أن إرث العياش قادم باذن الله

وإنه لجهاد نصر او استشهاد.

التطوير والإعداد مستمر .

كتيبة العياش 9 محرم 1445 هـ الموافق 27 تموز 2023

والقادم أعظم .

كتيبة الــعيـاش: قصف مستوطنة "رام أون" بصاروخ قــســام (1) ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين في الأقصى pic.twitter.com/kCJjwDATTc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2023