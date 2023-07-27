تخريب الاقصى لإحياء “خراب الهيكل”.. ميلشيات المستوطنين تجتاح المسجد صباح اليوم الخميس بقيادة الوزير بن غفير/ فيديو

القدس – اقتحمت قطعان المستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وسط دعوات لتكثيف الاقتحام لإحياء ما يسمى “خراب الهيكل”.

وشارك في أول فوج اقتحم باحات المسجد الأقصى، وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، الذي دعا في فيديو مسجل لإظهار حكم إسرائيل على المسجد.

كما شارك في الاقتحام وزير ما يسمى النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف.

وشوهدت مجموعة من المستوطنين وهي تؤدي “السجود الملحمي” داخل باحات الأقصى.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

واحتشدت مجموعة من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

وفي التفاصيل، نفذت ميلشيات المستوطنين اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات الصباح، بحماية من شرطة الاحتلال، بعد أيام على دعوات استيطانية مكثفة لتنظيم اقتحام جماعي في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل المزعوم”.

واقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غبير، المسجد الأقصى مع مجموعة من المستوطنين بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي انتشرت في الباحات بكثافة، وضيَقت على الفلسطينيين.

وشارك في الاقتحام أيضاً الوزير في حكومة الاحتلال، يتسحاق فاسرلاوف، وفقاً لمصادر محلية.

وأدى مستوطنون صلوات تلمودية ورقصات، في ساحات المسجد الأقصى المبارك، كما وثقت عدة مقاطع مصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر إعلامية، إن شرطة الاحتلال سمحت للمستوطنين بالخروج مع الغناء والرقص من طريق باب الأسباط، في انتهاك تكرر سابقاً، في آب/ أغسطس 2022، وأشارت إلى أن المستوطنين اعتادوا اقتحام الأقصى من باب المغاربة والخروج عبر باب السلسلة.

وكانت جماعات “الهيكل المزعوم” دعت حكومة الاحتلال، في عدة بيانات واجتماعات، إلى السماح للمستوطنين بالدخول والخروج من باب الأسباط.

وخلال ساعات الليل، نظمت ميلشيات المستوطنين مسيرة حول أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل المزعوم”، بمشاركة بن غبير أيضاً.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تصادر مفاتيح مصلى قبة الصخرة المشرفة بعد الاعتداء على حراس الأقصى. pic.twitter.com/vJG5YDlqFY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 27, 2023