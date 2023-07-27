البنك المركزي الاردني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس



عمان – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 تموز الحالي التزاما من البنك بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات،

وناقشت اللجنة باستفاضة التطورات الاقتصادية النقدية والمصرفية، وتوقعات الدوائر المعنية في البنك للفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة ثقتها بمنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة التحسن في ادائه، حيث حقق نموا تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي نسبته 2.8 بالمئة، في وقت أمكن فيه ضبط معدل التضخم عند مستويات معتدلة تراوحت حول 3 بالمئة خلال النصف الأول من هذا العام.

وواصلت المؤشرات النقدية والمصرفية خلال الفترة المنقضية من العام أداءها الإيجابي انعكاسا للثقة ببيئة الاقتصاد الكلي وقوة الجهاز المصرفي الأردني والتدابير الرقابية الحصيفة التي يطبقها البنك المركزي الاردني.

وناقشت اللجنة التقارير المقدمة حول المستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية، اقليميا وعالميا، لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة.

وتؤكد اللجنة التزام البنك المركزي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، استنادا إلى المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة