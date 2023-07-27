في تضييق جديد على حرية التفكير والتعبير.. مجلس النواب يُقر، خلال ست ساعات فقط، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية !!!
أهم العناوين
جرينتش+2 12:23
 اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية يثير ردود فعل داخلية متباينة بين قلة من المؤيدين وكثرة من المنددين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني