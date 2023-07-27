استمرار تأثير الكتلة الحارة اليوم الخميس وغدا، وتراجعها السبت

عمان – يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويتراجع قليلاً تأثير الموجة الحارة على المملكة السبت، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 – 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 21 وفي مرتفعات الشراة 33 – 20، وفي مناطق البادية 41 – 24، وفي مناطق السهول 38 – 24، وفي الأغوار الشمالية 43 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 29، وفي البحر الميت 44- 28، وفي خليج العقبة 45 – 30 درجة مئوية.

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