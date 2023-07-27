إحالة موظفيْن من وزارة الزراعة إلى مدعي عام هيءة النزاهة

عمان 27 تموز (بترا)- قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة اثنين من موظفي وزارة الزراعة إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بجريمة استثمار الوظيفة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن أحد هذين الموظفين ابتز أحد المستثمرين في قطاع الدواجن كي يسهل له مهمة الحصول على رخصة استيراد بأن طلب منه هدية “مجموعة بدل” له ولأحد زملائه في الوزارة، كما طلب مبلغا ماليا قيمته 7500 دولار أميركي.

وبينت الهيئة أنه “وبعد تدخل أحد الوسطاء تم شراء مجموعة البدل للموظفين الاثنين منها أربعة للأول وواحدة للثاني، إضافة الى قبض مصاغ ذهبي بقيمة 1400 دينار كهدية لزوجة الأول إضافة إلى 1600 دينار نقدا”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة