مجلس النواب يناقش اليوم الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، امس الثلاثاء، المجلس للانعقاد اليوم الخميس، لمناقشة مشاريع 4 قوانين من بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق الثلاثاء.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، أقرت بحضور وزراء، امس الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مع إجراء “بعض التعديلات” على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.

وقال الخلايلة إن مجلس النواب استقبل مشروع القانون وسيناقشه، مشيرا إلى إجراء تعديلات طالت عددا من المواد في المشروع.

مصدر في مجلس النواب قال ” إن اللجنة القانونية النيابية قد أجرت تعديلات على المواد 15، و16، و17 من مشروع القانون عبر تخفيض الغرامات المالية بنسبة 50%.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد عقدت في وقت سابق امس الثلاثاء اجتماعا مغلقا؛ لإقرار مشروع القانون، بعد أن أجرت عددا من الحوارات حوله، وفقا لمصدر مطلع في اللجنة.