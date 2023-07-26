البنك المركزي يطرح فئة العشرة دنانير الإصدار الخامس للتداول

أعلن البنك المركزي الأردني عن بدء طرح فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس في التداول، والتي يزين وجهها صورة جلالة الملك طلال بن عبد الله، اعتباراً من اليوم الأربعاء جنباً إلى جنب مع فئة العشرة دنانير/ الإصدار الرابع.

​وأضاف المركزي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استناداً لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022.

كما أكد المركزي بأنه سيتم السير بطرح فئة الخمسة دنانير ضمن موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاَ.

وشدد البنك المركزي على أن فئة العشرة دنانير/ الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس.

وأكد البنك المركزي في البيان أن فئة العشرة دنانير ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول.

وبين أنه يمكن معرفة أهم المعالم التي تزيّن فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس من خلال الرجوع إلى نظام إصدار النقد رقم (55) لسنة 2022، أو الدخول إلى الروابط التالية على موقع البنك المركزي الأردني: