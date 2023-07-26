الامارات تفتتح في دمشق أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية

افتتحت دولة الإمارات العربية، امس الثلاثاء، بمقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج.

وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان الشامسي إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية”، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأضاف: “في سياق استكمال مسيرة النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية، جاء قرار مجلس الوزراء رقم 4/5 لعام 2022 لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في الدولة وإنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المستفيدة من المساعدات من الجهات المانحة الإماراتية”.

وأشار إلى أنه تم تحديد مجموعة من الأدوار الهامة للمكاتب التنسيقية لتعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات وفق أفضل المعايير الدولية، كالإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة، بما يضمن تنسيق الجهود للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج في هذا الصدد.

يذكر أن الإمارات كانت أول دولة خليجية تعيد علاقاتها مع دمشق وتعيد افتتاح سفارتها هناك، كما استقبلت الرئيس بشار الأسد في أبوظبي خلال شهر مارس/آذار الماضي.