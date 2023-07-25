وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم السلطات الأردنية باتخاذ إجراءات “غير مقبولة” تعيق سفر الإسرائيليين إلى المملكة

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء اليوم الثلاثاء، الأردن أنها تعيق سفر الإسرائيليين إلى المملكة، من خلال اتخاذها إجراءات وصفها أنها “غير مقبولة”.

وبحسب كوهين، كما ورد في القناة العبرية السابعة، فإن الأردن تمنع الإسرائيليين من إدخال مقتنيات تتعلق بالمتدينين اليهود، مثل التيفيلين والطَلِيْس، وقبعة الكيباه، وكتب دينية يهودية وغيرها.

وأشار إلى أن وزارته تعمل مع السفارة الأردنية في تل أبيب، وكذلك مع السلطات المختصة في عمان من أجل تجاوز هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الآلاف من الإسرائيليين يرغبون في زيارة الأردن، وأنه يجب حل هذه الأزمة سريعًا.

وأكد على أهمية العلاقات السلمية بين الأردن وإسرائيل.