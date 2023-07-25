اتفاق ايراني - حمساوي على الامتناع عن أي "تدخل مباشر" في الاحداث الاسرائيلية لحرمان نتنياهو من تصدير ازمته الى الخارج
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جرينتش+2 03:52
وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم السلطات الأردنية باتخاذ إجراءات “غير مقبولة” تعيق سفر الإسرائيليين إلى المملكة
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