في ذكرى وفاته.. فاروق الفيشاوي ترك الطب من أجل الفن

حلت اليوم الثلاثاء الذكرى الـرابعة لوفاة النجم المصري الكبير فاروق الفيشاوي، الذى رحل عن عالمنا فى 25 يوليو عام 2019، بعدما قدم باقة متميزة من الأعمال السينمائية والدرامية الرائعة، حيث ولد “محمد فاروق فهيم الفيشاوي”، في 5 فبراير عام 1952، بمحافظة المنوفية لأسرة ميسورة الحال، وتوفي والده عندما كان فاروق في الحادية عشرة من عمره، فتولى شقيقه الأكبر رعايته، ثم حصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، وبعدها حصل أيضاً على البكالوريوس في الطب العام.

دخل الفيشاوي عالم الفن عام 1979 من خلال مسلسل “طيور بلا أجنحة”، وبعدها ظهر في مسلسل “أبنائي الأعزاء شكرًا”، ومن هنا توالت عليه الأعمال الفنية وراء بعضها.

قدم الفيشاوي ما يقارب من 150 فيلما أبرزها: حنفي الأبهة، الجراش، أبناء الشيطان، صيد الحيتان، امرأة تحت المراقبة، رجل مهم جدا، مشوار عمر، درب الهوي، قهوة المواردي، المشبوه، ديك البرابر، كشف المستور، امرأة هزت عرش مصر، الشيطان يغني، الذئاب، صديقي الوفي، لا تسألني من أنا، جبابرة المينا، حفار البحر، الإرهاب، الخادم، اللص، الوحوش الصغيرة، مهمة صعبة جدا، العبقري والحب، الرجل الصعيدي، ألوان السما السبعة.

كما قدم الفيشاوي لعالم الدراما ما يزيد عن 50 مسلسلاً، أبرزها: مسلسل قاتل بلا أجر، أهل الهوى، في بيتنا رجل، على الزيبق، حكاية بندق، بعد البداية، أولاد الحلال، رأس الغول غوايش، عفريت القرش.

وعندما نستعرض حياة “الحاوي” الشخصية نرى أنه وقع فى غرام “ليلى علوي” التي اعترف في العديد من البرامج التلفزيونية بحبها وندمه الشديد على عدم الزواج منها، ثم تزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجبا أحمد وعمر الفيشاوي، ثم تزوج من الفنانة سهير رمزي، وكانت آخر زيجاته من خارج الوسط الفني.

في 3 أكتوبر عام 2018، بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، أعلن فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة، لكنهم أحبوا شجاعته في مواجهة الأزمة. ثم وافته المنية ورحل عن عالمنا في 25 يوليو من عام 2019، عن عمر ناهز 67 عامًا، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان، بعدما أثرى دنيا الفن بأعماله المتميزة.