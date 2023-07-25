اتفاق ايراني - حمساوي على الامتناع عن أي "تدخل مباشر" في الاحداث الاسرائيلية لحرمان نتنياهو من تصدير ازمته الى الخارج
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جرينتش+2 03:51
 بعد أزمة التعديلات القضائية.. نصر الله يعتبر إسرائيل تسير على “طريق الانهيار”، وأولمرت يعلن انها ذاهبة الى “حرب أهلية”
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