اتفاق ايراني - حمساوي على الامتناع عن أي "تدخل مباشر" في الاحداث الاسرائيلية لحرمان نتنياهو من تصدير ازمته الى الخارج
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الصحف العبرية تصدر اليوم الثلاثاء متشحة بالسواد
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