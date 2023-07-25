اختتام امتحانات “التوجيهي” اليوم الثلاثاء بمشاركة 149326 طالبا وطالبة

تختتم، اليوم الثلاثاء، امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، والتي انطلقت أولى جلساتها في الرابع من تموز/ يوليو الحالي، بمشاركة 189410 مشتركين هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة، إن 149326 طالبا وطالبة يتقدمون الثلاثاء للامتحان في جلسته الأولى والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، بمبحث تاريخ الأردن في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة.

وأضاف المساعفة، أن الامتحانات سارت منذ انطلاقها، بشكل سلس ووفق ما خططت له الوزارة، ومبينًا أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.

وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، إن نتائج امتحان الثانوية العامة متوقعة في النصف الثاني من شهر آب المقبل.

وقد اعلن عن انتهاء تصحيح مبحث التربية الإسلامية واقتراب الانتهاء من تصحيح مبحث اللغة العربية، وأشار إلى تصحيح 20%-30% من عمليات التصحيح للمباحث التي نفذت.

ويعقد الامتحان في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، ويقوم ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة بالمراقبة على الامتحان.