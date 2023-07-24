ترجيح انتهاء مناقشات مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” الأسبوع المقبل

رجح عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد الهلالات، انتهاء اللجنة من مناقشات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023؛ نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الهلالات، اليوم الاثنين، لقناة “المملكة”، إنّ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيعرض بعد انتهاء المناقشات على مجلس النواب تحت قبة البرلمان للمناقشة العامة.

وأشار، إلى أن اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمواصلة مناقشة مشروع القانون تم تأجيله إلى الثلاثاء.

وعلى صعيد متصل، سلم نقيب الصحفيين راكان السعايدة، اليوم الاثنين، ملاحظات النقابة حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وكشف السعايدة عن تلقي وعود من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية للنظر بشكل جدي بالملاحظات التي تم تقديمها والتي تمس الجسم الصحفي.

وأكد السعايدة أن بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات عميقة بما يحافظ على الحريات الصحفية ويحميها، ويصون حرية الرأي والتعبير.

وشدد السعايدة على أن نقابة الصحفيين من حيث المبدأ ضد أية إساءات أو تجاوز أو شطط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يمكن القبول بمعالجات تؤثر على الحريات الصحفية والعامة، لافتاً إلى ضرورة مراجعة مسألة العقوبات المغلظة والمصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون مثل الحض على الكراهية، واغتيال الشخصية، والأخبار الكاذبة.