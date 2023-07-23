لماذا ثورة 23 يوليو؟

لا توجد ثورة واحدة في التاريخ تستعصي على النقد والمراجعة.

المراجعة غير الهدم والنقد غير التشهير.

بعد حرب أكتوبر 1973، بدأت حملة ضارية ومتصلة لهدم ثورة 23 يوليو إنجازاً اجتماعياً ودوراً إقليمياً ومشروعاً للتغيير.

نهضت من داخل المجتمع المصري ونخبه السياسية الشابة مقاومة امتلكت درجة الضراوة.

مضى فعل الإجهاض إلى نهايته، غير أن مشروعها ظل ماثلاً في المشاهد المتحولة.

لم يكن إجهاض ثورة يوليو عند ثلاثة أرباع الطريق عملاً مفارقاً لمسار الثورات المصرية الحديثة، كلها تعرضت للإجهاض في أول الطريق، أو عند منتصفه.

أجهضت الثورة العرابية مبكراً، احتلت مصر عام 1882، وران صمت طويل بأثر الانكسار حتى ارتفع على المسرح السياسي صوت مصطفى كامل.

ثم أجهضت ثورة 1919 بالتلاعب بالدستور والحكومات وحرمان «الوفد»، حزب الأغلبية الشعبية بلا منازع، من حقه في الحكم باستثناء مرات معدودة، لكن آثارها في حركة المجتمع والاقتصاد والثقافة والفنون والتعليم جعلت مصر أكثر ثقة في نفسها ومستقبلها.

بروح نقد الثورة في أربعينيات القرن الماضي بزغت روح جديدة وتيارات فكرية جديدة، مهدت الطريق ل23 يوليو، التي حاربت وحوربت، أنجزت وانتكست.

وبروح النقد، التي تولدت بعد هزيمة يونيو 1967، تأكدت قيم المشاركة السياسية ودولة المؤسسات بجوار إعادة بناء القوات المسلحة من جديد على أسس علمية حديثة، وإبعادها عن أي تورط في السياسة الداخلية.

«يوليو» لعبت دورها في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، بقدر ما لعبت ثورة 1919 دورها في عالم ما بعد الحرب العالمية الأولى.

في سنوات يوليو، أطلق عبد الناصر أوسع عملية حراك اجتماعي، نقلت أغلبية المصريين من هامش الحياة إلى متنها، كما تصدر مشهد حركات التحرير الوطني في العالم العربي وإفريقيا ملهماً العالم الثالث كله.

راجع عبدالناصر أخطاء تجربته، التي أفضت إلى هزيمة يونيو1967، في محاضر رسمية، وكان من بينها تغوّل مراكز القوى في بنية الدولة، وتدخل الجيش في غير مهامه الطبيعية مما أفقده احترافيته.

وصف الشاعر السودان ي محمد الفيتوري ما جرى في يونيو، وما بعده بـ «جلال الانكسار»

كان ذلك توصيفاً دقيقاً لما جرى في مصر سنوات حرب الاستنزاف، حيث خيّم الحزن دون أن يفقد المصريون ثقتهم في أنفسهم ومستقبلهم وقدرتهم على استعادة أراضيهم المحتلة بقوة السلاح.

لا توجد ثورة واحدة في التاريخ بلا أخطاء جسيمة ارتكبتها.

على الرغم من مرور أكثر من قرنين على الثورة الفرنسية، فإن السجال الحاد حول وقائعها وتحولاتها وأبطالها لم يمنع الإقرار العام بدورها الجوهري في تغيير مسار التاريخ الإنساني.

يعزى للثورة الفرنسية أنها أطلقت الأفكار الأساسية في الحقوق والحريات العامة، إلى آفاق لم تكن متخيلة بمعايير القرون الوسطى، والعالم بعدها اختلف بصورة جذرية عما كان قبلها.

بالقدر ذاته لعبت الثورة البلشفية أدواراً لا يمكن التهوين منها في إلهام فكرة بناء عالم جديد أكثر عدلاً.

على الرغم من أي مثالب قاتلة في بنية نظامها، يعزى لتلك الثورة أنها نقلت الوعي الإنساني بقضية العدل الاجتماعي إلى مستويات غير مسبوقة.

لا يمكن النظر إلى التطورات الجوهرية التي لحقت بمفاهيم الرعاية الاجتماعية داخل النظم الرأسمالية الغربية دون الإقرار بتأثيراتها.

على منوال مماثل لعبت الثورة الصينية أكثر الأدوار أهمية في الشرق الآسيوي، حيث الكتل البشرية الهائلة التي ترزح تحت فقر مدقع وحروب بلا نهاية مع الأفيون والذباب.

نجح الصينيون في الانتقال من الثورة إلى الدولة، ومن التخطيط المركزي الصارم إلى الانفتاح الاقتصادي المحسوب، بأقل كلفة سياسية ممكنة، وأسسوا واحدة من أكثر التجارب استقراراً بزخم التراكم.

بكل التجارب لم تكن هناك ثورة مثالية ولا خالدة، والأخطاء الفادحة من طبيعة التحولات العاصفة، وكل حدث قابل للمراجعة وكل سياسة قابلة للنقد. والأمر نفسه ينسحب على ثورة يوليو، التي لا يتوقف السؤال حولها من حقبة سياسية إلى أخرى.

المراجعة من دواعي إنضاج الأفكار والتصورات وإكسابها القدرة على التجديد.

القضية ليست أن تؤيد أو تعارض ثورة يوليو، بقدر استيعابك روح المرحلة وتعقيداتها وسياقاتها واحتياجات العصور الجديدة، لإعادة قراءة الملف من جديد بروح المستقبل.

لا يمكن تأسيس أي مستقبل على تجهيل بالماضي، أو دون استيعاب دروسه.

قادت ثورة يوليو حركات التحرير الوطني في العالم الثالث كله، باليقين فإن جمال عبدالناصر هو أبو إفريقيا الحرة، «زعيم زعماء القارة» بتعبير نيلسون مانديلا.

حدة السجال الممتد شهادة ل«يوليو» بقوة النفوذ والإلهام، على الرغم من انقضاء الأزمان والرجال.

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