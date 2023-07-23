قبيل رحيله.. عبد الناصر يُحيّي كفاح أبناء الضفة وغزة وسيناء والجولان المحتلة ، ويُقسم بالله ان يحررها شبراً شبراً/ استمعوا
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جرينتش+2 11:33
عبد الحكيم عبد الناصر يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو، ويؤكد ان شروعها النهضوي ما زال قائماً ولم يكتمل
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