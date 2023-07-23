حفيد عبد الناصر يفكر بالترشح للرئاسة اذا تحققت نزاهة الانتخابات

أعلن المهندس جمال خالد عبد الناصر، حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أنه يفكر جديًا في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، للفترة الجديدة التي تبدأ من عام 2024.

وأكد حفيد الزعيم الراحل، خلال لقائه، اليوم الاحد، مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه يتشاور مع بعض الرموز والأصدقاء الذين أبدى الكثير منهم رغبتهم في ضرورة ترشحه لرئاسة الجمهورية.

وأضاف المهندس جمال خالد عبد الناصر أنه سوف يحسم قراره قريبًا في ضوء الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات.

وقال جمال عبد الناصر، إن «برنامجه الانتحابي ينطلق من ثوابت ثورة 23 يوليو، مع الوضع في الاعتبار المتغيرات الجديدة التي حدثت فى المجتمع المصري، مضيفًا، أنه سيتشاور مع أطياف المجتمع المصري وفئاته الاجتماعية المختلفة، لمعرفة رؤيتها للبرنامج والقضايا الأساسية، التي يتوجب أن تكون لها الأولوية في البرنامج.

واوضح جمال خالد عبد الناصر، أن قراره بالترشح للرئاسة سوف يُحسم قبل الإعلان عن بدء إجراءات الترشح للانتخابات، وأنه يتشاور أيضا مع أسرته حول القرار.

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