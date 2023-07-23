ترجيح رفع أسعار مادتي البنزين والديزل الشهر المقبل

رجح مختصان في قطاع الطاقة، رفع أسعار المحروقات (الديزل والبنزين) الشهر المقبل، نظرا لارتفاع أسعارها عالميا.

وقال المختصان فهد الفايز وهاشم عقل إن أسعار المحروقات سترتفع بنسب متفاوتة الشهر المقبل.

وأوضح الفايز أن الديزل سيرتفع من 3- 4 %، مشيرا إلى أنه ما زال هنالك أسبوع لأسعار النفط عالميا، وقد تطرأ مفاجأة ولكنها لن تغير معدل الرفع بل قد تقلل نسبته.

وقال: نعلم جميعا التوافق الذي جرى على خفض إنتاج النفط عالميا مما أثر على أسعار المشتقات

واضاف إن البنزين بشقيه أوكتان 90 و95 سيرتفع بنسبة طفيفة من 1-2%.

بدوره اتفق عقل مع الفايز بخصوص حدوث ارتفاع على الأسعار الشهر المقبل بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن الارتفاعات ستكون من 1-2%.

وقال عقل إن أسعار خام برنت ارتفعت بشكل حاد من بداية الشهر الحالي حيث كان سعر الخام في بداية الشهر 74 دولارا وأغلق الجمعة على 81 دولارا.

وبين عقل أن الارتفاعات جاءت نتيجة للخفض الطوعي من قبل السعودية وروسيا ما مجموعه 1.5 مليون برميل بالإضافة للخفض السابق مما أدى إلى تراجع العرض مقابل زيادة الطلب.

وتوقع عقل مزيدا من الارتفاعات بسبب عودة الصين ولو ببطء لشراء المزيد من الخام.

وكانت قد ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من تموز الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء.

ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من تموز الحالي سعرا بلغ 771.5 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 725 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 6.4%.

كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 825.9 دولارا للطن، مقابل 779.9 دولارا للطن المسجل في الأسبوع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 5.9%.

وارتفع سعر السولار من 652.4 دولارا للطن إلى 696.8 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6.8%، كما ارتفع سعر الكاز من 706.4 دولارا للطن إلى 749.1 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6%.