قبيل رحيله.. عبد الناصر يُحيّي كفاح أبناء الضفة وغزة وسيناء والجولان المحتلة ، ويُقسم بالله ان يحررها شبراً شبراً/ استمعوا
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جرينتش+2 11:32
بعدما تعمقت الازمة لتشمل “سلاح الجو” أهم ذراع عسكري لديها.. إسرائيل تواجه ساعات حاسمة في مصير انقسامها/ فيديو
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