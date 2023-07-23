الصفدي: الغرامات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “فلكية”

اعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم الاحد، أن الغرامات الواردة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، تعد “أرقاما فلكية”.

وأضاف الصفدي، خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023: “كمواطن أردني حتى لا أقوم بالتأثير على الزملاء النواب.. اقول ان الغرامات المالية كبيرة جدا في مشروع القانون”.

وقال أن مجلس النواب مع الحريات والرأي الآخر، لكن لابد من ضبط الفضاء الإلكتروني، حتى لا تكون “الأمور فلتانة”، مؤكدا أن الشعب يتمتع بوعي يعد كبيرًا والقانون جاء لحماية المجتمع من الابتزاز.

وشدد الصفدي على أن الوزير والنائب عليه تحمل النقد، في دلالة واضحة على التوجه النيابي للتفريق ما بين النقد والذم والقدح.

وأشار إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لم يحصل على صفة الاستعجال، ما يؤكد تريث اللجنة القانونية النيابية في مناقشة المشروع.