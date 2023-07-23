أسماء المشمولين بالتشكيلات الإدارية في وزارة الداخلية

قرر وزير الداخلية، مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وقد تضمنت التشكيلات: نقل مدير القضاء رنا الطورة من مديرية ‏حقوق الإنسان مساعداً لمتصرف لواء قصبة عمان بمحافظة العاصمة، ‏‏نقل مدير قضاء المصطبة زياد الموسى مساعداً ‏لمتصرف لواء الرمثا بمحافظة اربد، ‏ونقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام محمد الملكاوي مساعدا لمتصرف لواء سحاب بمحافظة ‏العاصمة، ونقل مدير قضاء العريض سفيان العلياني مديراً ‏لقضاء جرينة بمحافظة مادبا.

كما تضمنت ‏نقل مدير قضاء العارضة محمد القيسي مديراً ‏لقضاء العريض بمحافظة مادبا، و‏ نقل مساعد مدير مديرية حقوق الإنسان حسام ‏النوايسة مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة ‏المفرق، و‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة المفرق هيثم ‏حجازي مديراً لقضاء العارضة بمحافظة البلقاء، ونقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان رحاب ‏المومني مساعداً لمدير مديرية حقوق الإنسان، ‏ونقل مساعد متصرف لواء بصيرا واصف ‏العكايلة مساعداً لمتصرف لواء قصبة الطفيلة.

واشتملت التشكيلات على نقل مساعد متصرف لواء قصبة جرش هايل ‏النجادات مديراً لقضاء المصطبة بمحافظة جرش، و‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان سليم ‏الحجايا مساعداً لمدير مديرية التنمية المحلية بمركز ‏الوزارة، ‏ونقل مساعد متصرف لواء قصبة مادبا عبد الله ‏الحسبان مساعداً لمتصرف لواء القويسمة بمحافظة ‏العاصمة، ونقل مساعد متصرف لواء الحسا راجح الخلفات ‏مساعداً لمتصرف لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة.

وتضمنت التشكيلات‏ تعيين مدير القضاء علي العمري مساعداً ‏لمتصرف لواء ماركا بمحافظة العاصمة، ‏وتعيين مدير القضاء هيفاء العطون مساعداً ‏لمتصرف لواء قصبة مادبا بمحافظة مادبا، ‏وتعيين مدير القضاء عباس الموانيس مساعداً ‏لمتصرف لواء قصبة جرش بمحافظة جرش.‏

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