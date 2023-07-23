أسماء المشمولين بالتشكيلات الإدارية في وزارة الداخلية

قرر وزير الداخلية، مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.
وقد تضمنت التشكيلات: نقل مدير القضاء رنا الطورة من مديرية حقوق الإنسان مساعداً لمتصرف لواء قصبة عمان بمحافظة العاصمة، نقل مدير قضاء المصطبة زياد الموسى مساعداً لمتصرف لواء الرمثا بمحافظة اربد، ونقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام محمد الملكاوي مساعدا لمتصرف لواء سحاب بمحافظة العاصمة، ونقل مدير قضاء العريض سفيان العلياني مديراً لقضاء جرينة بمحافظة مادبا.
كما تضمنت نقل مدير قضاء العارضة محمد القيسي مديراً لقضاء العريض بمحافظة مادبا، و نقل مساعد مدير مديرية حقوق الإنسان حسام النوايسة مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق، ونقل مساعد متصرف لواء قصبة المفرق هيثم حجازي مديراً لقضاء العارضة بمحافظة البلقاء، ونقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان رحاب المومني مساعداً لمدير مديرية حقوق الإنسان، ونقل مساعد متصرف لواء بصيرا واصف العكايلة مساعداً لمتصرف لواء قصبة الطفيلة.
واشتملت التشكيلات على نقل مساعد متصرف لواء قصبة جرش هايل النجادات مديراً لقضاء المصطبة بمحافظة جرش، ونقل مساعد متصرف لواء قصبة عمان سليم الحجايا مساعداً لمدير مديرية التنمية المحلية بمركز الوزارة، ونقل مساعد متصرف لواء قصبة مادبا عبد الله الحسبان مساعداً لمتصرف لواء القويسمة بمحافظة العاصمة، ونقل مساعد متصرف لواء الحسا راجح الخلفات مساعداً لمتصرف لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة.
وتضمنت التشكيلات تعيين مدير القضاء علي العمري مساعداً لمتصرف لواء ماركا بمحافظة العاصمة، وتعيين مدير القضاء هيفاء العطون مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا بمحافظة مادبا، وتعيين مدير القضاء عباس الموانيس مساعداً لمتصرف لواء قصبة جرش بمحافظة جرش.
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