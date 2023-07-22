هكذا أغضبت وردة الجزائرية عبد الناصر والسادات وسوزان مبارك

أهلاً بثورة ٢٣ يوليو التي لا تزال تثبت جدارتها وعبقرية بوصلتها رغم كرّ السنين وعبث المُرتدين ... بقلم: فهــــد الريمــــاوي
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