روسيا تحمّل أمريكا مسؤولية مقتل مراسل “سبوتنيك” على الجبهة الاوكرانية

صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل مراسل وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، روستيسلاف جورافليف، وأنها (أمريكا) تخطت جميع الحدود الأخلاقية.

وكتب بوليانسكي على “تويتر”: “الذخائر العنقودية التي قدمتها أمريكا (لكييف) تقتل الصحفيين في أوكرانيا. أتساءل ما هو الرأي العام الأمريكي حيال أن بلادهم تتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية في محاولة غير مجدية لإنقاذ نظام كييف المنهار والفاسد”.

وأضاف: “يبدو أن المؤسسة الأمريكية لا يمكنها إلا إلقاء محاضرات على الآخرين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مراسل وكالة “سبوتنيك”، روستيسلاف جورافليوف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، توفي بعد إصابات خطيرة.

وبحسب الدفاع الروسية فإن “حالة صحة الصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير كل الرعاية الطبية اللازمة”.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.

وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية مقتل الصحافي بأنه «جريمة نكراء» مع سبق الإصرار، وحمّلت الغرب «المسؤولية» إلى جانب كييف، متوعدة بالرد على المسؤولين عن هذا الهجوم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان «كل شيء يشير إلى أن الهجوم على مجموعة الصحافيين لم يتم بالصدفة». وأضافت «ليس لدينا أوهام بأن المنظمات الدولية المختصة ستفضل، كما حصل في السابق في مثل هذه الحالات، غض الطرف عن هذه الجريمة النكراء».