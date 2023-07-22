الوحدات يفوز على الفيصلي في مباراة الذهاب لكأس السوبر

فاز فريق الوحدات على الفيصلي بهدفين لهدف في مباراة ذهاب كأس السوبر التي جمعتهما، مساء امس الجمعة، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب.

وسجل هدف الفيصلي الوحيد في المباراة مدافعه مهند خير الله، عند الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، فيما أحرز البديل أنس العوضات هدف الوحدات الأول عند الدقيقة 61 من اللقاء.

وقد سجل يوسف أبو جزر الهدف الثاني للوحدات في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

وظهر الفريقان بصورة جيدة وندية عالية في أغلب فترات اللقاء، رغم أن المباراة شهدت مشاركة عدد من اللاعبين لأول مرة، كما شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً مميزاً، علماً أن المدرجات قُسمت بالمناصفة بين الفريقين، على أن يتم تقاسم ريع التذاكر بالتساوي أيضا.

يذكر أن اللقاء بين الفريقين سيتجدد يوم الجمعة المقبل، في مباراة الإياب التي تُقام على ملعب ذاته لتحديد الفريق الذي سيتوج باللقب.

ويخوض الفيصلي منافسات كأس السوبر بصفته بطل دوري المحترفين في الموسم الماضي، بينما يلعب الوحدات البطولة بعد أن توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس الأردن.