القبض على 14 تاجراً ومروجاً للمخدرات منهم مصنفون بالخطيرين

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، اليوم السبت، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية والحثيثة لمتابعة قضايا المخدرات وملاحقة تجّارها ومروجيها فقد تعاملوا خلال الـ 48 ساعة الماضية مع عشر قضايا نوعية ألقي القبض خلالها على 14 تاجراً مروجاً، ومنهم مصنفون بالخطيرين.

وقال السرطاوي، في بيان صحفي، إن فريقين اثنين خاصين في إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي نفذ مداهمتين مشتركتين في أوقات مختلفة في محافظتي العاصمة والكرك لشخصين من مروجي المخدرات والمصنفين بالخطيرين والمسلحين، إذ أفضت المداهمتان إلى إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وتابع: “تعاملت الإدارة مع ثلاث قضايا في العاصمة ألقي القبض في القضية الأولى على ثلاثة مروجين للمخدرات بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم 2300 حبة مخدرة و 8 كفوف حشيش ، فيما جرت مداهمة موقع في عمان استخدمه عدد من المروجين لنشاطهم الجرمي وبيع المخدرات وألقي القبض داخله على ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم 10 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة ، وفي القضية الثالثة فقد ضبطت سبعة كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة بحوزة أحد تجار المخدارت ومروجيها جنوب العاصمة” .

وأضاف السرطاوي أنه في محافظة الزرقاء جرت مداهمة تاجر للمخدرات داخل مركبته أثناء نقله لكمية من المخدرات وألقي القبض عليه وضبط بحوزته 21 كف حشيش ، فيما ألقي القبض في محافظة الكرك على مروجين اثنين بحملة امنية خاصة وضبط بحوزتهما كميات متفرقة من المواد المخدرة

وتابع: “في إحدى مناطق غرب البلقاء وبعد تحديد موقع شخص مطلوب بقضايا زراعة المخدرات ومتوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة جرت مداهمته من قبل قوة أمنية وألقي القبض عليه وضبطت داخل الموقع كمية كبيرة من أشتال المارغوانا المخدرة ، كما وألقي القبض في محافظة معان على مروج من المكررين لتلك القضايا وضبط بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة”.

وأشار إلى أن العاملين في أحد المعابر الحدودية ضبطوا 225 ألف حبة مخدرة ، أُخفيت داخل طبليات خشبية بطريقة مخفية بمركبة شحن محملة بالفاكهة وهي قادمة من دولة مجاورة أثناء محاولة تهريبها إلى دولة مجاورة أخرى ( ترانزيت) وما زال التحقيق جارياً لتحديد المتورطين في القضية.