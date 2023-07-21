أهلاً بثورة ٢٣ يوليو التي لا تزال تثبت جدارتها وعبقرية بوصلتها رغم كرّ السنين وعبث المُرتدين ... بقلم: فهــــد الريمــــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 09:35
زلزال يضرب سلاح الجو الإسرائيلي، وجنوده يشبّهون ما تمر به إسرائيل اليوم بالزمن “السابق لخراب الهيكل الثاني”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني