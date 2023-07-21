السفارة المصرية لدى الاردن تحتفل بذكري ثورة يوليو المظفرة

عمان – اقامت السفارة المصرية لدى الاردن حفلاً في مقرها بعمان، حضرة رئيس مجلس انواب الاردني أحمد الصفدي، والدكتور ابراهيم الجازي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونخبة من الاكاديميين والسفراء والشيوخ والسياسيين ورجال الدين, بمناسبة الذكري الــ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة .

وقد القى السفير المصري محمد سمير كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بذكرى غالية علي قلوب المصريين والعرب الا وهي الذكرى الــ71 لثورة 23 يوليو المجيدة , الثورة التي أسست الجمهورية الأولى لمصر والتي دعت للحرية والكرامة والمساواة والاستقلال . ان ثورة 23 يوليو امتدت أثارها وألهمت الشعوب لرفع رايات الحرية والاستقلال في مصر وكافة الدول العربية والافريقية .

وأشاد السفير “محمد سمير” بالعلاقات المصرية الاردنية ووصفها بالتاريخية الأصيلة والتي تعززها التوجيهات الحكيمة للقيادتين، مما جعلها ترتقي الى مستوى العلاقات الاستيراتيجية وأصبحت مثالا يحتذى به لما يجب أن تكون علية العلاقات بين القادة والدول والشعوب .

كما أشار الي استضافة العاصمة عمان للجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة للدورة الــ 31 برئاسة رؤساء وزراء البلدين , والتي تجسد سمو العلاقات الخاصة التي تربط مصر والاردن وتمثل الية فعالة للتنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات .

وفي نهاية كلمته وجه الشكر للمملكة الاردنية على الدور التي تقوم به كل الجهات في الاهتمام والرعاية التي يحظى يها المواطنون المصريون العاملون في الاردن .

وفي نهاية الحفل شكر سعادته الضيوف الكرام علي الحضور ومشاركاتهم الحفل، ودعا الحاضرين لتناول المأكولات الشعبية المصرية .