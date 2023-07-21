استشهاد اثنين من مرتبات الدفاع المدني أثناء عملية إنقاذ في الكرك

عمان – نعت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، اثنين من نشامى الدفاع المدني استشهدا أثناء عملية إنقاذ شخصين من داخل بئر قديم في منطقة امرع/ محافظة الكرك .

وارتقى الشهيدان الوكيل إبراهيم حامد الحمايده والعريف مأمون عيسى الخضور، رحمهما الله، وأصيب أحد ضباط الصف أثناء الواجب وهو قيد العلاج.

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج الشخصين اللذين تبين أن احدهما فارق الحياة وإصابة الآخر وجرى نقل المصابين للمستشفى فيما نُقل المتوفيين إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة .

وإذ تنعى مديرية الأمن العام شهيدي الواجب اللذان ارتقيا أثناء القيام بواجبهما، لتدعو الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم أهلهما وزملاءهما جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين.

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