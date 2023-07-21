إلهام شاهين: شعرت بالأمان في أحضان الفنانة العظيمة شادية

استذكرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مشاركتها في فيلم “لا تسألني من أنا”، رفقة الفنانة الراحلة شادية، واصفة نفسها بالمحظوظة لكونها تعاونت معها في بداياتها الفنية.

وقد نشرت شاهين عبر حسابها على “انستغرام” صورة قديمة ونادرة تجمعها بالراحلة شادية، وأرفقتها بتعليق أشارت فيه إلى أنها شعرت عند تعاونها مع الأخيرة بالأمان والحنان.

وكتبت الفنانة المصرية: “أنا محظوظة جدا إني وقفت أمام الفنانة العظيمة شادية في بداية حياتي الفنية في فيلم لا تسألني من أنا، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والمخرج أشرف فهمي، أجمل ذكريات”.

وأعربت عن حبها العميق للراحلة شادية، مثنية على موهبتها الحقيقية: “الله يرحمها، أجمل من مثلت دور الأم، هي لم تمثل بل كانت أمًا حقيقية، شعرت في حضنها بالأمان والحنان، كانت غاية في الرقة والعذوبة والطيبة، أحبها من كل قلبي وأذكرها دائما بكل الخير، هذا الجيل العظيم لن يتكرر”.

يذكر أن فيلم “لا تسألني من أنا” قد عرض عام 1984، ودارت أحداثه حول عائشة التي تعاني من الفقر، وتبيع ابنتها زينب للثرية العاقر شريفة، شريطة أن تقوم هي برعايتها بصفتها مربيتها.

وتتكفل شريفة بمصاريف أسرة عائشة، ولا يعلم هذا الاتفاق سوى زغلول محامي شريفة، ليكبر الأبناء ويحصلون على شهادات جامعية ووظائف مرموقة ويطلبون من أمهم الكف عن العمل كمربية.

وقد شارك في بطولة الفيلم كل من: شادية، فاروق الفيشاوي، إلهام شاهين، هشام سليم، سوسن بدر، هالة صدقي، أحمد غانم، مديحة يسري، حسني عبدالجليل، وغيرهم.

جدير بالذكر ان مسلسل “بطلوع الروح”، هو آخر أعمال إلهام شاهين، وقد شارك في بطولته منة شلبي وأحمد السعدني، ومحمد حاتم وأحمد حلاوة، وأيمن عذب وديامان بو عبود، وعادل كرم وآخرون، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

والمسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يدور حول “روح” التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، وسط محاولتها الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتصبح العودة الى مصر حلمًا بعيدًا.