وزير الأشغال: مركز حدود جابر مهم سياسيا واقتصاديا للأردن

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل، المهندس ماهر ابو السمن، على أهمية إنجاز مشروع إعادة تأهيل مركز حدود جابر، نظرا للأهمية السياسية والاقتصادية والسياحية للمركز الذي يربط الاردن بالجمهورية العربية السورية، ويعتبر مركز “ترانزيت” من البلدين الى مختلف دول المنطقة.

ووجه ابو السمن، خلال تفقده اليوم السبت سير الاعمال في المشروع، الى ضرورة تكثيف الجهود لانجاز الاعمال المتبقية ضمن البرنامج الزمني وبأعلى المواصفات وضوابط الجودة.

وقال ابو السمن إن المشروع الذي تنفذه وزارة الاشغال يهدف الى استدامة حركة الأفراد والشّحن، ضمن افضل السبل والاجراءات التي تضمن الانسيابية والالتزام بالسلامة والأمن.

واستمع ابو السمن إلى ايجاز مفصل عن سير الاعمال في المشروع الذي بلغت نسبة الانجاز فيه 90%، حيث اطلع على مراحل الانجاز، وخطط العمل وابرز المعيقات.

ويشتمل مشروع إعادة تأهيل مركز حدود جابر على الدراسات الهيدرولوجية والجيوتقنية والطبوغرافية، لكامل مساحة المركز الحدودي والبالغة 2600 دونم.

كما شملت الاعمال، إنشاء طرق محيطة بالمركز الحدودي بطول 6.8 كم وإغلاق الفتحات المحيطة بالسور بطول 550 مترا بالاضافة إلى انشاء قناة مائية بطول 1600 متر وعبارات صندوقية وتأهيل الوادي بين الحدين وساحات وطرق فرعية وخدمات اخرى شاملة المتطلبات الامنية اللازمة.

ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة النقل بين الاردن وسوريا، واستيعاب حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعاملين في المركز للتعامل معها باسرع وقت وضمن الخطة الموضوعة، وبأعلى المواصفات العالمية.