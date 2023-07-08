ليلى علوي ترقص على أغنية “هرمون السعادة” خلال اجازتها/ فيديو

وثّقت الممثلة المصرية الجميلة، ليلى علوي الأجواء السعيدة التي تقضيها بمنطقة الساحل المصري الشمالي، خلال إجازتها هناك قبل العودة مجددًا إلى نشاطاتها الفنية.

وقد ظهرت علوي وهي ترقص على أنغام أغنية “هرمون السعادة” للفنان تامر حسني، الذي كان قد أطلقها في فيلمه الجديد “تاج” الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

وعلقت الممثلة المصرية على الفيديو: “فرحة الصيف”، ليتفاعل معها تامر حسني ويرد بالقول: “يا حلاوتك يا لولّاااااااااااااااا ربنا يسعد قلبك”.

وقد وصل عدد مستمعي أغنية “هرمون السعادة” 17 مليون شخص منذ أن طرحها حسني قبل أسبوعين عبر قناته في “يوتيوب”.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال الممثلة ليلى علوي فيلم “شوجر دادي”، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وأسرته رأسا على عقب.

https://www.instagram.com/reel/CuaD4VzuDtS/?utm_source=ig_web_button_share_sheet