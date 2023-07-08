سيدة تضع مولودها في محطة أمنية على طريق خارجية

توقفت إحدى المركبات، مساء اليوم السبت، أمام محطة الزميلة الأمنية، وطلب سائقها المساعدة لوجود سيدة في حالة ولادة.

وبحسب صفحة الدوريات الخارجية، فقد سارع طاقم الدورية ورجال الدفاع المدني الملحقون بمرتبات الامن العام العاملين في العيادة الطبية الموجودة داخل المحطة، الى إجراء عملية توليد عاجلة تكللت بالنجاح، وصحة الأم والمولود بحالة جيدة حيث جرى نقلهما إلى المستشفى بعد ذلك لإتمام جراءات الرعاية الصحية اللازمة .

وقد أكدت الإدارة أن الكوادر والمرتبات متواجدين على الطرق الخارجية مستعدون على مدار الساعة لتقديم الخدمة الأمنية والإنسانية اللازمة في أي وقت وبلا تتردد في تقديم المساعدة.