بعد موقفها المُعادي لسوريا.. الكويت تُحيي مشكلة حدودية عمرها 50 سنة، لإفساد إتفاقية المصالحة السعودية - الإيرانية
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جرينتش+2 03:23
السلطة تلوّح بمقاضاة فضائية الجزيرة، والآخيرة ترد بانها لن تغير خطها التحريري نتيجة اي ضغط او تهديد
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