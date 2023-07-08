السلطة تلوّح بمقاضاة فضائية الجزيرة، والآخيرة ترد بانها لن تغير خطها التحريري نتيجة اي ضغط او تهديد

الدوحة – قالت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم السبت، إنها لن تغيّر خطها التحريري نتيجة أي ضغوط أو تهديد من أي جهة، في رسالة ردّت بها على مخاطبةٍ لوزير الإعلام في السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اتّهمها فيها بـ”عدم التوازن والموضوعية”، وهدد بـ”اتخاذ إجراءات” ضدها.

وجاء في رسالة أرسلها المدير العام بالوكالة للشبكة مصطفى سواق؛ ردًا على رسالة أبو ردينة، التي جاءت بعد العدوان على مخيم جنين: “إذ نؤكد ترحيبنا بأي ملاحظات بناءة تستهدف الحفاظ على معايير الدقة والمهنية في العمل الإعلامي؛ نعرب في الوقت ذاته عن استغرابنا من الرسالة التي لا تتضمن حادثة محددة بذاتها يمكن مراجعتها وتقييمها”.

وأوضح سواق أن “الرسالة تضمنت اتهامًا عامًا لقناة الجزيرة بعدم الالتزام بالمعايير المهنية”.

وأكد أن ذلك “اتهام نجد أنه عارٍ عن الصحة بعد مراجعتنا لكامل تغطية شبكة الجزيرة للأحداث المذكورة”.

وأشار إلى “التزام قناة الجزيرة بسياستها التحريرية ومعاييرها المهنية من الدقة والموضوعية والتوازن في كافة تغطياتها الإخبارية والصحفية”.

وشدد على أن الجزيرة “لن تغير هذا الخط التحريري نتيجة لأي ضغط أو تهديد من أي جهة”.

وذكر سواق أن “شبكة الجزيرة ستبقى منفتحة على الجميع، ساعية دائمًا إلى نقل الحقيقة بكل نزاهة وإنصاف”.

وكانت السلطة الفلسطينية قد ارسلت كتاب احتجاج الى قناة الجزيرة القطرية حذرتها بموجبها باتخاذ اجراءات ضدها في حال واصلت القناة تجاوز قواعد العمل المهنية فيما يتعلق بمعالجة الملف الفلسطيني

وقال الكتاب الموجه الى الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الاعلامية ان تغطية القناة الخاصة باخبار فلسطين وخصوصا فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي الاخير على مدينة جنين ومخيمها خرج عن القواعد المهنية

وقال كتاب الاحتجاج ان عدم التوازن والالتزام بالموضوعية ظهر بوضوح من خلال التعرض للشان الفلسطيني الداخلي وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية يمس بالسلم الاهلي والنسيج الاجتماعي الفلسطيني بالتالي يتعارض مع الانظمة والقوانين المعمول فيها في دولة فلسطين والتي بموجبها تعمل قناة الجزيرة القطرية

وحذرت السلطة الفلسطينية القناة باتخاذ اجراءات قانونية في حال استمرت على نهجها محملة اياها المسؤولية في الوصول الى هذا القرار.

وقد اتهمت القناة بالترويج لبعض الاطراف المحسوبة عليها وعلى دولة قطر في قيادة معركة جنين، على الرغم من غياب تلك الاطراف عن ساحة المعركة وظهورها في نهاية المطاف محاولة قطف نتائج صد العدوان، بالاضافة الى تضخيم حادثة الاعتداء على قيادات فتح التاريخية التي كانت تشارك في تشييع شهداء معركة جنين الاخيرة، والتي سقط فيها 12 شهيدا من حركتي فتح والجهاد الاسلامي

تعليق وليد العمري على ما تعرض له الاخ محمود العالول في جنين … وهو موقف محترم جدا من وليد العمري وبالتاكيد ضد ما تتوقعه قناة الجزيرة pic.twitter.com/1Dh7XIahN6 — أ.د. جمال عبد الناصر محمد عبد الله أبو نحل (@iUKY3xdXogJDb8i) July 6, 2023