تحت عنوان “جنين معقل الأسود”.. مسيرة شعبية في عمان اليوم الجمعة دعماً للمقاومة الفلسطينية ومدينة جنين البطلة
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جرينتش+2 03:22
لأن وجودها مصلحة لإسرائيل.. حكومة نتنياهو تبحث سبل دعم سلطة عباس وتعزيز أجهزتها الأمنية لمواجهة المقاومة
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