طقس معتدل في المرتفعات اليوم الجمعة وحار بباقي المناطق

مصرع جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب قلقيلية، مساء اليوم الخميس، نفذها الشهيد الحمساوي أحمد غيظان/ فيديو
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