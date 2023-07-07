تحت عنوان “جنين معقل الأسود”.. مسيرة شعبية في عمان اليوم الجمعة دعماً للمقاومة الفلسطينية ومدينة جنين البطلة

عمان – الأناضول

شارك مئات الأردنيين في مسيرة شعبية بالعاصمة عمان، اليوم الجمعة؛ دعماً للمقاومة الفلسطينية ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقد انتظمت المسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من الحركة الإسلامية وعددٍ من الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية ، تحت شعار “جنين معقل الأسود”، وفقا لمراسل الأناضول.

وهتف المشاركون “من عمان تحية لجنين الأبية” و”الانتقام الانتقام يا كتائب القسام”، و”الأقصى الأقصى أقصانا.. من أجله سالت دمانا”.

كما رفع المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية.

وعلى هامش الفعالية، قال القيادي بجماعة الإخوان، زكي بني ارشيد، للأناضول، إن المسيرة “رسالة تتجاوب مع صدى انتصار جنين بالأمس، واليوم نابلس، وغدا القدس، يتردد صداها بعمان لتقول لا نقبل أن يُستفرد بجنين والمقاومة”.

فيما اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، خلال حديثه للأناضول، أن “الشعب الأردني يؤكد أنه مع خيار المقاومة (..) آن الأوان لدعم المقاومة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني”.

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كما انطلق عددٌ من الوقفات والمسيرات الحاشدة في مختلف المدن الأردنية خلال اليومين الماضيين تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة بوجه الاحتلال الصهيوني الغاشم.

كما شارك مواطنون في وقفة غاضبة قرب سفارة الاحتلال الصهيوني في عمان تضامنا مع أهالي مدينة جنين ومخيمها بالضفة المحتلة، التي تواجه منذ فجر الإثنين عدوانا عسكريا إسرائيليا هو الأوسع منذ 2002.

وقال الملتقى الوطني لدعم المقاومة الذي دعا للوقفة في تصريحٍ وصل “البوصلة”: إنّه لم يكن مفاجئاً قيام العدو الصهيوني بعدوان غاشم على مدينة جنين ومخيمها الصامد تشارك فيها القوات الخاصة الصهيونية، والمدرعات، والطيران الحربي، في محاولة لضرب القاعدة التي تشكل عنواناً للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة، في ظل صمت مريب يلف العواصم العربية والمجتمع الدولي على الجرائم اليومية”.

ولفت الملتقى إلى أن شعار “وحدة الساحات” يجب أن يتجسد عملياً في الدفاع عن جنين ومخيمها والمقاومين الأبطال حتى يكون هناك قيمة حقيقية لهذا الشعار، وايصال رسالة للعدو الصهيوني أن المعركة مفتوحة على كل الجبهات ولن يسمح له الاستفراد بجنين وغدا نابلس وبعدها القدس ومدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.