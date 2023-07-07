الجيش السوري يقضي على رئيس وعناصر مجموعة إرهابية خلال اشتباك جرى، فجر اليوم الجمعة، في ريف اللاذقية

دمشق- سانا

قتل عدد من الإرهابيين مع متزعمهم وأصيب آخرون، خلال تصدي الجيش العربي السوري لمحاولة مجموعة إرهابية التسلل فجر اليوم إلى محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت وزارة الدفاع، في بيان لها اليوم الجمعة، أن “وحدة من قواتنا المسلحة تصدت فجر اليوم لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى نقاطنا العسكرية، العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي”.

وأوضح البيان أن تصدي وحدات الجيش أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين، بينهم متزعمهم الملقب “أبو رواحة”.

ومن جانبها،ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن وزارة الدفاع السورية قد احبطت، اليوم الجمعة، محاولة مجموعة إرهابية التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي ومقتل قائدهم.

وقالت الوزارة في بيان إن وحدة من القوات المسلحة السورية تصدت، فجر اليوم، لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي.

وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين ومنهم قائدهم الملقب “أبو رواحة”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية.

وتنتشر على الحدود الإدارية بين اللاذقية وإدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابية والتي تستميت للسيطرة على محور كبانة، لموقعه الاستراتيجي المرتفع.

وكان العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، قد صرح في أواخر يونيو/حزيران الماضي، بأن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت بشكل كبير.

وأضاف غورينوف أن حالات الاعتداءات الإرهابية ضد الجيش السوري والسكان المدنيين أصبحت أكثر تواترا، لافتا إلى أنه “في شهر يونيو، سُجل 47 انتهاكا، 24 منها فقط في أسبوع واحد فقط”.

وأشار غورينوف إلى أن الجيش الروسي يلاحظ تكثيف الأنشطة الإرهابية بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.