تحت عنوان “جنين معقل الأسود”.. مسيرة شعبية في عمان اليوم الجمعة، دعماً للانتفاضة الفلسطينية ومدينة جنين البطلة
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جرينتش+2 03:22
الجيش السوري يقضي على رئيس وعناصر مجموعة إرهابية خلال اشتباك جرى، فجر اليوم الجمعة، في ريف اللاذقية
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